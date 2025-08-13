Режиссер Карен Шахназаров составил список из 100 фильмов для изучения в школах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Киноперечень, собранный в рамках поручения президента РФ, направлен в Минпросвещения.

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер и продюсер Карен Шахназаров и министр просвещения РФ Сергей Кравцов составили список фильмов, рекомендованных для изучения в школах. Как рассказал кинодеятель журналистам «Известий», перечень, в который вошли более 100 картин, уже был направлен в Минпросвещения. Он создан в рамках поручения президента, которое необходимо было выполнить до 30 августа.

«Они (представители ведомства. — Прим. ред.) его изучат и дальше будут с ним работать. Когда мы составляли его, мы изучили другие варианты существующих списков и пришли к выводу, что кино все-таки надо преподавать так же, как литературу: по крупным мастерам», — сказал Шахназаров.

Как отметил режиссер, в список вошли киноленты, снятые до 1991 года. Такое решение обусловлено проверкой временем, а также нюансами авторского права.

Кинодеятель подчеркнул, что после 1991 года, безусловно, в стране было снято много достойных работ, но их пока рано включать в школьную программу. К тому же, считает автор списка, фактически российское кино стало по-настоящему российским после 2000-х. В итоге Шахназаров и Кравцов выбрали 50 именитых режиссеров, в заслугах которых не приходится сомневаться, и почти у каждого взяли по два фильма. Получилось чуть больше сотни.

В их числе работы Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный», «Проверка на дорогах» и «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, «Иваново детство» и «Солярис» Андрея Тарковского, «Мы из джаза» и «Курьер» самого Шахназарова.

Карен Георгиевич нередко встречается со школьниками и студентами, обычно их разговоры проходят в формате вопросов и ответов. Режиссер с удовольствием отправляется на подобные мероприятия, потому что хочет знать, какая сейчас молодежь, что ей интересно. Для самого мастера встречи имеют и персональное значение как для режиссера и директора «Мосфильма».

«Кино надо вводить именно в курс обучения. Это не развлечение. Так же, как изучают Гоголя и Достоевского, нужно изучать кино, это должен быть школьный предмет. Он не займет много времени. Изучить после четвертого класса 100 картин — это от силы два часа в месяц, может, чуть больше. Это очень важно, потому что кино будет воспитывать и художественный вкус, и, кстати, патриотизм», — добавил Шахназаров.

Главное, подытожил режиссер, чтобы идея не вылилась в банальные задания посмотреть фильм дома. Полезнее ребятам смотреть кино вместе, прямо в школе, а потом обсуждать свои впечатления и закреплять усвоенные истины.

