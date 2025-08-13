Помощь до приезда скорой: что делать при сильном алкогольном отравлении
Врач-хирург Умнов: При алкогольном отравлении нужно пить много воды
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Если ваш друг перебрал, не стоит рассчитывать, что «само пройдет» к утру. Интоксикация может и убить!
Отравление алкоголем — это тяжкое последствие воздействия непереработанного этанола на организм. Чтобы уменьшить вред, который вещество нанесет перебравшему с выпивкой человеку, нужно помочь ему как можно скорее очиститься от зелья, то есть вывести этот самый этанол. Если ситуация серьезная, лучше вызвать бригаду врачей, а до их прибытия поддержать товарища самостоятельно.
О том, как действовать до приезда скорой помощи, журналистам издания Lenta.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам эксперта, первым делом надо вызвать рвоту и промыть желудок — избавиться таким образом от токсичного этанола.
Следом принимайтесь за восстановление водно-электролитного баланса. Для этого пострадавшего от зеленого змия необходимо пить много воды, желательно богатой минералами. А чтобы уберечь слизистую оболочку желудка и пищевода больного от прожигающего ее яда, полезно дать ему гепатопротектор — препарат, создающий защитную пленку.
Кроме того, подчеркнул хирург, нельзя забывать об артериальном давлении — нужно контролировать показатели тонометра, а также частоту пульса. Если наблюдаются скачки, лучше принять соответствующие медикаменты. По прибытии скорой помощи сообщите врачам, какие манипуляции вы совершали и какие лекарства дали отравившемуся.
