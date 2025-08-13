Задает тренды: дизайнер Игорь Чапурин оценил образы звезды сериала «Уэнздей»

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

За наряды Дженны Ортеги во втором сезоне отвечал стилист Энрике Мелендес.

Промо‑тур второго сезона сериала «Уэнздей» стал модным триумфом актрисы Дженны Ортеги. После ее появлений на светских мероприятиях, связанных с выходом ожидаемого продолжения проекта, эксперты объявили о новом тренде — бежевой готике. Эти образы совмещают мрачный драматизм классического готического стиля и романтические элементы: черный цвет утратил прежнее господство. Российский модельер Игорь Чапурин, специально для «Известий», объяснил, что именно сейчас стиль бежевой готики отвечает потребностям общества.

Дизайнер отметил, что в промо-туре первого сезона преобладала стопроцентная нуар‑эстетика. Сейчас же ее сменил более мягкий визуальный язык. За три года с момента выхода первого сезона запрос аудитории изменился: людям нужен не бездушный идеал, а герой, с которым они могут себя идентифицировать, подчеркивает Чапурин.

Образы Дженны Ортеги создал стилист Энрике Мелендес. В них присутствует классическая готика — темные цвета, драматичные силуэты, высокие воротники и кружево с викторианским оттенком, кожаные элементы и обувь на платформе, характерная для панк‑культуры. Но ключевой особенностью стало перенесение этих элементов в современный контекст: кружево сочетается с лаконичным кроем, кожа — с оверсайз‑топом и юбкой, массивная обувь — с макси‑платьями.

Чапурин назвал эту стилистику неоготикой или «неоготическим романтизмом» — тонкой и актуальной версией мрачного стиля, где присутствуют мягкие детали и легкий гламур. По его мнению, новая готика — это использование неожиданных материалов вроде латекса с эффектом змеи, ярких акцентов и игры с пропорциями. Контрасты могут проявляться в сочетании мягкой цветовой гаммы с чисто готическим силуэтом, применении бархата и кружева в необычных вариантах.

Стиль Дженны Ортеги стал естественным продолжением готики в ее классическом виде. Если раньше такие образы ассоциировались с субкультурами или костюмированными событиями, то теперь они становятся частью повседневной жизни.

По прогнозу Чапурина, неоготика останется актуальной в сезоне осень‑зима, но в более утилитарном исполнении — с комфортом и намеренной небрежностью.

