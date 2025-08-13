Ветеринар рассказал о состоянии избитого молотком пса Тумбы из Владикавказа

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несчастную собаку пытался убить мужчина — в центральном парке, прямо на глазах у прохожих.

Жизнь собаки по кличке Тумба из Владикавказа, которую неизвестный избил молотком в центральном парке, находится вне угрозы. По крайней мере пока. Неравнодушные жители города доставили пса с проломленным черепом в ветеринарную клинику, где он сейчас и находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

«Собака в сознании, но ведет себя очень вяло, поскольку ей вкалывают сильнодействующие обезболивающие препараты. В голове у нее дренаж, он служит для лечения мягких тканей», — сообщила журналист.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором жительница Владикавказа везет Тумбу в больницу в своей машине. Окровавленный пес смирно сидит на переднем сиденье, надеясь, что хотя бы этот человек ему поможет, а не попытается убить. Женщина подчеркнула, что собака — добрая, а значит, били ее не в целях самообороны.

«Я спокойно взяла собаку на руки и спокойно положила, она не агрессивная — вот, ребенок сидит рядом. То есть это просто было сделано из-за прихоти чьей-то. Кто-то хотел навредить животному!» — срывающимся голосом говорит автор видео.

Как отметил ветеринарный хирург Константин Еремеев, наблюдающий за состоянием Тумбы в клинике, у него диагностированы переломы костей черепа и, что очевидно, серьезные повреждения кожи головы. По словам врача, лечение продлится две-три недели. Раны несчастного животного регулярно обрабатываются, все еще сохраняется риск инфицирования, хотя ему дают антибиотики.

«Могут быть осложнения отсроченные, мы за ними понаблюдаем в течение нашего периода нахождения в стационаре. Дальше, если он будет стабильный, возможно, мы его выпишем. А вот травма черепа — здесь у нас тоже вопрос пока стоит открытый, будем ли мы что-то делать с ней или нет. В перспективе в идеале мы его не стали бы трогать, чтобы он (череп. — Прим. ред.) зарос самостоятельно», — сказал Еремеев.

В случае осложнений, добавил ветеринар, Тумбу ждет хирургическое вмешательство — удаление осколков костей и реконструкция отверстий в черепе. На данный момент его жизни ничто не угрожает, но ситуация может поменяться. По крайней мере собаке не больно благодаря соответствующей терапии.

«Пока прогнозы положительные. Будем наблюдать», — заключил врач.

Мужчина избил Тумбу молотком в центральном парке Владикавказа на глазах прохожих — никого не стеснялся. Пес чудом выжил, а происшествие получило огласку благодаря свидетелям зверства. Предположительно, изверг — бывший сотрудник парка. Собака, насколько известно, жила в тире и никогда не пугала посетителей.

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что направил полагающиеся запросы в МВД и прокуратуру Северной Осетии. Он пообещал выяснить, является ли садист серийным и нет ли на его счету других жертв, кроме Тумбы.

Ранее 5-tv.ru писал о вопиющем преступлении в Ставропольском крае: живодер расстрелял щенков из ружья и попал на видео.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.