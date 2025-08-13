В России начинается борьба против мата в сети

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Депутаты предлагают блокировать нецензурный контент.

Социальные сети хотят зачистить от русского мата. Сложнейшую задачу депутаты предлагаю решить тотальной блокировкой нецензурного контента. Идея вроде бы неплохая, но есть два вопроса: хватит ли ресурсов, а главное: хватит ли сил у наших блогеров, инфлюенсеров и стримеров сдержаться, выражая свое мнение? Инициативу оценил дипломированный филолог, мастер русского языка и журналист со стажем в четверть века — корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Это можно делать бесконечно — созерцать пламя костра, смотреть на льющуюся воду и шутить о попытках запрета русского мата. Но если примут закон, то шутки в сторону.

Что предлагается? Всего ничего: дополнить в ФЗ-149 фразу «выражающей в неприличной форме» словами «содержащей нецензурную брань». К нецензурным относятся: четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них выражения.

На цифровых платформах и в социальных сетях авторы должны будут исключать или маскировать такой контент.

«Если эти блогеры и комедианты выйдут на станцию метро, встанут и будут материться, их полиция оштрафует, каждого по 1000 рублей. Вплоть до исправительных работ. Такая же должна быть ответственность. Я не предлагаю штрафовать на 1000 рублей, я просто предлагаю заблокировать этот контент», — заявляет Андрей Свинцов, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

На самом деле на серьезных платформах такое давно работает. Вот на спортивном сайте заголовок про штраф за известную у болельщиков кричалку «##### „Спартак“ #####», где «Спартак» — это «Спартак», а за символами # скрываются буквы с уточнением, в какого рода связь предлагают вступать со «Спартаком» фанаты, которым «Спартак» не нравится. И ведь все понимают. Понимать можно. Произносить нельзя.

«Мы все прекрасно умеем ставить специальные значки и обходить эти запреты максимально ядовитыми высказываниями, которые, в общем-то, не уступают мату, а иногда даже где-то превосходят», — говорит Ольга Берек, президент Национальной ассоциации блогеров.

Обходить запреты Русь научилась не вчера. Если вам говорят «грызло ты конское» или «завали хлебало», мата там нет, но вам вряд ли понравится. А если у Хармса боярин Ковшегуб кричит «пошел ты к бую!», то направление, в целом, понятно. Про слова пипец, капец, трындец и кабздец и говорить нечего. Другое дело — реально ли технически отучить тех, кто эвфемизмами все же не морочится?

В интеллигентной среде, меж тем, за штрафы выступают многие — даже те, кто умело пользуются крепкими словами.

«Есть замечательный блогер из числа малолетних дебилов, как это обычно бывает, который сидит и через слово, как пьяный сантехник, матерится. Ну, зачем ты это делал? А — удали все это скотство свое. Люди этого видеть не должны. Б — заплати штраф. Повторил? Штраф будет больше. Еще раз повторил — уголовная ответственность. Ну, ты — тупой, до тебя так не доходит. Иди на лесоповал, отдохнешь, там будет время подумать», — говорит Дмитрий «Гоблин» Пучков, переводчик фильмов, блогер, писатель, публицист.

В самом деле, послушаешь какую-нибудь — как это в безматерной зоне сказать? — звезду с ушами, глядь — и уши в трубочку!

Другое дело, что все это опять сильно похоже на борьбу с ветряными мельницами.

«Я считаю, что искоренить мат невозможно, потому что это составная часть русского языка. Отрезать часть русского языка… Ну а как мы отрежем, скажем, диалектные формы русского языка или устаревшие слова?» — задает вопрос Сергей Кузнецов, профессор Санкт-Петербургского университета.

Там вернемся же к могучему и прекрасному! Развернем палитру! Вы скажете «полный песец» — и ясно ведь, что речь не про упитанного зверька. А это можно. Хоть при дамах, хоть в блогах, хоть вот из телевизора.

