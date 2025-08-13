Экс-министр образования Великобритании Дженкинс: мигранты терроризируют страну

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jonathan Nicholson; 5-tv.ru

Политик получила 70 писем с угрозами за последние три месяца.

В Британии недовольство миграционной политикой властей, похоже, приближается к кульминации. Движение недовольных, сегодня возглавила бывшая министр образования Андреа Дженкинс. Политик всего лишь перечислила с какими проблемами в противостоянии нелегальным мигрантам она столкнулась за последний год: более 70 писем с угрозами убийства и фразами о последних днях в луже собственных экскрементов, обещание изнасиловать ребенка, граффити на офисе с требованием покончить собой, сломанные ворота дома, слежка, танцы эксгибиционистов перед окнами.

«Я не чувствую себя в безопасности. И как мать я больше не чувствую, что наши дети живут в безопасной, Британии, в которой я выросла», — отметила Андреа Дженкинс, экс-министр образования Великобритании, мэр Большого Линкольншира.

Самое интересное, что в результате ни одного обвиняемого и ни одного задержанного, хотя подозреваемые, конечно, были. То есть власти посчитали, что ничего страшного не случилось.

Стоит добавить, что за первые полгода 2025-го на Туманный Альбион пробрались еще около 30 тысяч нелегалов.

