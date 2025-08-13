Компания Apple подала заявку на патент полностью стеклянного телефона

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Все шесть сторон гаджета будут представлять собой сенсорный дисплей.

Компания Apple, похоже, находится на пути к настоящей революции в области электроники. Официально никто никаких заявлений не делал, но сегодня стало известно о том, что юристы корпорации подали заявку на оформление очень странного патента. Там витиеватые формулировки, из которых следует, что идет создание первого в истории полностью стеклянного телефона.

Описание действительно как из фантастического фильма. Каждая из шести сторон гаджета сенсорная — таким образом все устройство станет одним сплошным дисплеем.

Разработчики предполагают, что корпус будет состоять из двух стеклянных листов, но они будут настолько плотно прилегать друг к другу, что будет создаваться ощущение литого стеклянного смартфона.

Скептики полагают, что корпорация на данном этапе развития вряд ли сможет реализовать задумку. Однако не надо забывать, что даже серийные автомобили вырастают из концепт-каров.

