Западные журналисты, считает эксперт, уже готовы поддержать очередную акцию, направленную на срыв переговоров по завершению украинского конфликта.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут сопровождаться провокациями со стороны Украины. У киевского руководства достаточно сил для того, чтобы их устроить. С учетом поддержки западных журналистов и политиков, готовых показать вероятные происшествия с нужного ракурса, организовать провокации в Харьковской и Сумской областях, где идет наступление российских войск, не составит труда. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

«Опыт подобных провокаций уже был, и при этом собственных граждан украинское правительство не жалело. Давайте вспомним, например, удар ракеты „Точка-У“ по Краматорску, который лишь случайно стал достоянием общественности в том аспекте, что он был нанесен Украиной», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Безпалько, европейские журналисты тоже показали свою абсолютную ангажированность, когда, например, фотографии с ударами по Донецку они выдавали за удары российских войск по Киеву. То есть буквально выдавали жертв за агрессоров. Очевидно, подобная провокация может быть совершена ради попытки повлиять на ход переговоров Путина и Трампа, чтобы усилить позицию Украины до или после саммита и получить возможность требовать у США финансовой помощи.

«Переговоры на Аляске не будут одномоментными, там не решатся все вопросы. Скорее всего, это начало переговорного процесса, который будет сопровождаться боевыми действиями. Соответственно, на протяжении всего этого переговорного трека Украина будет пытаться организовывать или использовать уже свершившиеся провокации», — заключил политолог.

Встреча Путина и Трампа назначена на 15 августа. Она пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не признает никаких решений по вопросу вооруженного конфликта, которые будут приняты без ее участия.

Минобороны России тем временем предупреждает о рисках в преддверии встречи глав РФ и США. Информация о готовящихся попытках срыва переговоров была получена сразу по нескольким каналам. В частности в город Чугуев Харьковской области накануне прибыла группа западных журналистов, они якобы хотят рассказать миру о быте жителей прифронтовой зоны. Прессу при этом привезли машины Службы безопасности Украины (СБУ).

Кроме того, предупреждают в ведомстве, перед саммитом Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по какому-нибудь густонаселенному жилому району или больнице «с большим количеством пострадавших среди гражданского населения». Этот удар должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты.

Ранее, писал 5-tv.ru, вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа.

