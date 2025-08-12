Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Она также была оперной певицей, а спектакли с ее участием номинировались на премию «Золотая Маска».

Умерла оперная певица и актриса Анна Кузнецова. Друг артистки, исполнитель Александр Пахмутов подтвердил информацию о ее смерти, которая произошла 11 августа, в беседе с изданием Voice.

Детали преждевременного ухода 48-летней Кузнецовой не разглашаются. Однако певец рассказал, что у нее были проблемы со здоровьем.

«Я знал, что у нее были проблемы со здоровьем. Она была очень жизнерадостной девушкой, целеустремленной. Нахожусь в шоке от неожиданной новости», — поделился он.

По словам Пахмутова, с актрисой он познакомился, когда впервые снимал квартиру в Санкт-Петербурге. Кузнецова оказалась его соседкой и во время ее распевок сын певца реагировал на нее, так как путал со своей мамой, которая тоже была оперной певицей.

«Я к ней постучался, попросил не петь в определенные часы, так как ребенок очень активно отзывался, думал, что мама где-то рядом. Так и состоялось знакомство, после которого я позвал ее в свой проект петь вместе. Позже и она приглашала меня участвовать в ее театре», — предался воспоминаниям артист.

Анна Кузнецова в 2005 году стала дипломантом Международного конкурса оперных певцов имени Риккардо Дзандонай в Италии. Она успела поработать солисткой детского музыкального театра «Зазеркалье», а с 2009 года была солисткой Международной оперной антрепризы «Северная Венеция» в Санкт-Петербурге.

На театральной сцене играла в «Таком театре», исполняла заметные роли в постановках «Иванов» и «Каин». Спектакли с ее участием номинировались на престижную театральную премию «Золотая Маска».

Также она была актрисой кино и телевидения. Ее можно было увидеть в известных сериалах и фильмах: «Батальонъ», «Тест на беременность», «Ментовские войны», «Великая», «Невский», «Первый отдел», «Восьмидесятые» и другие.

