Успенская: надеюсь на результат встречи Путина и Трампа в пользу России

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Певица также выразила надежду на отсутствие провокаций со стороны Украины.

Певица Любовь Успенская выразила надежду, что на встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стороны смогут договориться в пользу России. Об этом исполнительница хита «Гитара» рассказала в беседе с изданием Газета.ру.

«Я надеюсь, что саммит пройдет благополучно и будет какой-то результат. Надеюсь, что Трамп все-таки договорится с Путиным — и начнется движуха в нашу пользу. Тем более учитывая, что у нас хорошие успехи на фронте», — поделилась артистка.

Ранее в Минобороны России сообщили о возможной провокации Украины в преддверии переговоров США и РФ. Поэтому Успенская послала желание высшим силам, чтобы киевский режим не посмел сорвать встречу двух лидеров.

«Дай бог, чтобы они (украинцы. — Прим. ред.) не устроили террористическую провокацию, чтобы не помешали провести этот саммит. Жду, молюсь, надеюсь, что все пройдет в пользу России. Надеюсь, что это будет так, хочу верить. И слава богу, что эта встреча произойдет на нейтральной территории, не в Европе — это (было бы. — Прим. ред.) бессмысленно и нелепо», — высказалась певица.

Встреча Путина и Трампа должна пройти на Аляске 15 августа. По словам Успенской, выбор бывшей территории РФ как места для саммита — удачен. Там переговоры могут пройти без помех и принести российскому президенту успех.

Как ожидается, главной темой диалога Путина и Трампа станет мирное урегулирование конфликта на Украине, включая возможное обсуждение территориальных уступок Незалежной, снятия санкций и улучшения российско-американских отношений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске.

