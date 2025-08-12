Попала в детдом: проживавшей на Украине девочке помогли воссоединиться с мамой в РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Семья разлучилась в 2022 году.

Девочка, которая жила на Украине последние три года, вернулась в Россию. Воссоединение 11-летней Анастасии с матерью произошло при помощи уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кадры трогательного события попали в распоряжение 5-tv.ru.

Как уточнила детский омбудсмен, Анастасия и ее мать Анна жили в Донецкой Народной Республике (ДНР). В 2022 году девочка поехала на Украину к родственникам. После событий в Мариуполе она не смогла вернуться к матери из-за сложностей с документами и оказалась в детском доме. Семья после долгожданной встречи снова отправится в Мариуполь.

Мать девочки со слезами на глазах рассказала, что три года без дочери были нервные, поэтому она сидела на успокоительных таблетках. Не могла зайти в комнату дочери, так как в ней были фотографии и игрушки.

«С 2022 года по поручению (президента России. — Прим. ред.) Владимира Владимировича мы занимаемся ситуациями, когда специальная военная операция родителей с детьми или близких родственников с детьми. <…> Для нас самое главное — здесь не должно быть никакой политики», — поделилась Львовой-Беловой.

Возвращение детей в семьи осуществляются при посредничестве Катара, Международного комитета Красный Крест и представителей профильных ведомств. На данный момент с родителями воссоединились 26 российских детей, а с родственниками на Украине и в третьих странах — 112 детей.

Также всего было обработано 1100 обращений, однако не все они требовали вмешательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две сестры вернулись к маме в Россию после шести лет на Украине.

