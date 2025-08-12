Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О планах киевского режима предупредили в Минобороны РФ.

Минобороны России заявило о возможной провокации Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Соответствующую информацию оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

По имеющейся у Минобороны информации, полученной сразу по нескольким каналам, в город Чугуев Харьковской области 11 августа была доставлена группа западных журналистов под прикрытием подготовки репортажей о жизни местного населения в прифронтовой зоне. Журналисты прибыли на автотранспорте СБУ.

«Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу „зафиксировать“ завезенные западные журналисты», — рассказали в ведомстве.

Готовящаяся провокация, как уточняется, направлена киевским режимом на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и срыв предстоящих переговоров между Путиным и Трампом, которые будут касаться, в частности, украинского вопроса. Минобороны также допускает, что подобные действия могут быть проведены не только в Чугуеве, но и в других населенных пунктах, контролируемых украинскими властями.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске в Анкоридже — крупнейшем городе штата. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев не признает решения, которые будут приняты на предстоящих переговорах США и России по украинскому вопросу без ее участия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX