В Курской области запустили 500-ю базовую станцию по проекту УЦН

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Благодаря устранению цифрового неравенства теперь у местных жителей есть доступ к качественной связи.

В селе Петрово-Хутарь в Курской области «Ростелеком» запустил 500-ю отечественную базовую станцию от компании «БУЛАТ» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Кадры с торжественного открытия попали в распоряжение 5-tv.ru.

Порядка 400 местных жителей активно голосовали за строительство станции и ожидали ее запуска. Люди используют интернет не только для получения новостей, пользования «Госуслугами» и электронной почтой, но и для удаленной работы и учебы.

«Для нас очень знаменательно и знаково, что на курской земле юбилейная 500-я вышка установлена. Ранее был сформирован перечень населенных пунктов, где должны быть установлены базовые станции приема. Это одна из тех точек», — рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в рамках программы заложены мероприятия по восстановлению приема связи, базовых станций в приграничных регионах. В Курской области построят еще 50 таких объектов до конца года.

«Это 500-я станция, но до конца года планируем установить до 1000 российских базовых станций по программе устранения цифрового неравенства. Базовые станции стоят и на островах в Северном Ледовитом океане, и высоко в горах», — поделился президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Глава компании отметил, что аналогов проекту в мире нет, поэтому он является глобальным и уникальным. Также благодаря УЦН в стране остается все меньше небольших населенных пунктов, где у людей нет связи.

Федеральный проект УЦН 2.0 предусматривает обеспечение покрытия мобильной связи в малых удаленных и труднодоступных населенных пунктах России, где проживают от 100 до 1000 человек. Устанавливаются базовые станции 2G/4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения (LTE) и качественную голосовую связь (GSM). Проект реализуется компаниями «Ростелеком» и Tele2 в рамках госконтракта с Минцифры России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что НИЦ «Курчатовский институт» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.