Во Владикавказе мужчина пытался забить собаку молотком в парке развлечений

Фото: www.globallookpress.com/Anju

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все происходило на глазах у изумленных прохожих.

Мужчина в центральном парке Владикавказа пытался забить живущую там собаку молотком на глазах у прохожих. Животное выжило, а преступление получило огласку благодаря распространившимся в соцсетях кадрам.

По данным издания Lenta.ru, мужчина является бывшим сотрудником парка. Пес по кличке Тумба никогда не проявлял агрессии и жил в тире. В результате нападения животное чудом выжило, но, по предварительным данным, получило полную или частичную потерю зрения, отек мозга и перелом черепа.

«Проходить мимо такого вопиющего события — неправильно. Мы направим депутатские запросы с просьбой провести тщательное расследование, чтобы он не ушел ни в коем случае от ответственности. Ключевой здесь вопрос — не является ли преступник серийным», — заявил зампред комитета Госдумы Владимир Бурматов в разговоре с изданием Газета.ру.

Депутат отметил, что получил сообщения от жителей города и направил запросы в МВД и прокуратуру Северной Осетии. По словам Бурматова, важно проверить причастность мужчины к другим похожим преступлениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина выстрелил из ружья в щенка в Ставропольском крае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.