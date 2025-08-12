Путин высказался о дефиците кадров труда и безработице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Какая сейчас ситуация на российском рынке труда?

Президент Владимир Путин сообщил о признаках улучшения ситуации на рынке труда, несмотря на рост скрытой и официальной безработицы.

На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что, согласно данным опросов Банка России, уменьшается доля предприятий, испытывающих нехватку работников. По его словам, сокращение дефицита кадров — важный сигнал для экономики страны.

Вместе с тем, глава государства обратил внимание на рост числа работников, находящихся в простое, занятых неполный рабочий день или рискующих потерять работу. Если в начале года их было около 98 тысяч, то к концу июня — уже 153 тысячи, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тысяч человек. Также наблюдается рост зарегистрированной безработицы.

«Если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, то на конец июня это было уже 291 тысяча, а в начале августа — 300 тысяч человек», — отметил президент.

При этом Путин подчеркнул, что при этом показатель остается на исторически низком уровне.

Касаясь макроэкономической ситуации, президент отметил, что ряд экспертов предупреждают о рисках чрезмерного охлаждения экономики и возможной рецессии. Однако, по его словам, Центробанк держит ситуацию под контролем, ведет прямую работу с предприятиями и оценивает обстановку в режиме реального времени.

Путин заключил, что, по оценкам ЦБ, серьезных угроз для экономики на данный момент не наблюдается.

