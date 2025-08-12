Путин: инфляция в России снижается, по итогам года она может составить 6-7%

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Эта динамика является важным достижением России.

Инфляция в России снижается, по итогам 2025 года она может составить 6-7%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе посвященного экономическим вопросам совещания.

«Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%», — сказал глава государства, отметив, что эта динамика является важным достижением России.

Российский лидер добавил, что, по оценкам экспертов, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7% — ниже предыдущего прогноза.

Как отметила прежде председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Центробанк планирует понижать ключевую ставку постепенно, ориентируясь на темпы снижения инфляции. В последний раз она была снижена в конце июля — с 20% до 18%.

