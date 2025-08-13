«Нам нужно поговорить»: отказ мужчины от диалога не означает его равнодушие

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог дала советы, как эффективно выяснить отношения с партнером.

Во время выяснения отношений многим женщинам может быть знакома следующая ситуация. Вы начинаете высказывать, что вас не устраивает, а партнер злится и уходит в другую комнату. О том, как настроить эффективный диалог с мужчиной, рассказала в беседе с 5-tv.ru интегративный психолог Виктория Богунова.

Неправильные сигналы

По словам эксперта, фразы, которые кажутся на первый взгляд безобидными, могут по-разному восприниматься противоположным полом.

«Когда женщина произносит фразу: „Нам нужно поговорить“, она почти всегда имеет в виду: „Мне важно, чтобы ты меня понял“. Она готова к честному обмену эмоциями, хочет услышать отклик, наладить связь, прояснить, что идет не так. Но в мужской психике эта же фраза звучит почти как угроза», — поделилась психолог.

Как уточнила Богунова, слово «поговорить» для мужчины не становится сигналом для сближения. Наоборот, для него оно обозначает, что что-то пошло не так и сейчас его станут обвинять.

«Его нервная система моментально переходит в режим обороны — „я сделал что-то не так“, „опять она недовольна“, „опять разговор ни о чем“. И в этот момент он уже не слушает с интересом, он готовится защищаться. Важно понимать: у мужчин очень короткий путь от слов „нам нужно поговорить“ до чувства некомпетентности», — рассказала специалист.

Мужчины избегают эмоций, а не вас

Психолог отметила, что мужчины не умеют работать с эмоциями как с инструментом, в отличие от женщин. Они не анализируют, что и почему чувствуют. Мужчины постоянно находятся в режиме решения задач.

«А в разговоре о чувствах он не видит задачи, только критику, только обвинение, только намек на то, что „он плохой“. В этот момент запускается мужской шаблон „выйти из диалога, пока не стало хуже“. Он может замолчать. Сменить тему. Начать раздражаться. Уйти», — объяснила Богунова.

Уход от разговора не обозначает равнодушие

По словам психолога, после «побега» мужчины от разговора, женщина не понимает ход мыслей партнера и продолжает разговаривать, надеясь на сближение. Однако происходит обратное — она лишь усиливает его сопротивление.

Богунова добавила, что, когда мужчина раздражается или молчит, женщине кажется, что его поведение означает равнодушие. На самом деле такие домыслы в редких случаях отображают действительность. Мужчина избегает не женщину как человека, а те чувства, которые возникают в нем самом при попытке сблизиться.

«Мужская психика изначально устроена иначе: с детства мужчину учат справляться, контролировать, сдерживать. „Не распускай нюни“, „будь сильным“, „не жалуйся“. Эмоции не становятся для него инструментом общения, они превращаются в запретную зону. Поэтому, когда женщина начинает эмоциональный разговор, неважно, с обидой, с болью, с претензией, мужчина оказывается в незнакомом, неуправляемом пространстве», — рассказала психолог.

По ее словам, мужчина не знает, как это «быть в чувствах» и при этом оставаться уверенным. И тогда он делает единственное, что умеет — эмоционально закрывается. Он «уходит» не от женщины, а от ощущения беспомощности, которую женщина невольно в нем вызывает.

Советы для конструктивного диалога

Специалист порекомендовала начать с создания пространства, в котором обоим можно быть уязвимыми без ультиматумов и принуждения. Тогда появится шанс, что мужчина попытается вас понять.

Также стоит выстроить четкую структуру разговора: факт, интерпретация, чувства. Начинать нужно с факта. Например, «Ты не ответил на мое сообщение». Только затем переходите к своей интерпретации — «Я подумала, что ты злишься». А заканчивать рекомендуется чувствами: «Мне стало тревожно».

Следующим шагом, по словам психолога, должно стать снижение эмоционального давления. Если разговор важен, его нужно вести в момент, когда вы в состоянии удерживать спокойствие.

Помимо этого, эксперт советует отказаться от обвинений. Они не подталкивают к пониманию, а вызывают сопротивление.

Также у разговора должна быть цель. Выяснение отношений — это попытка найти контакт, понять, что происходит и как быть дальше. Без цели диалог становится бесконечным витком недовольства.

Как настроиться на разговор?

Для начала, по словам Богуновой, нужно выбрать время, место и тон. Нельзя обсуждать проблемы по телефону на повышенных тонах. Для конструктивного разговора подойдут тихое утро, прогулка, спокойный вечер дома.

Также мужчине нужен переход. Его стоит подготовить к диалогу заранее и предупредить. Не забывайте о паузах и нейтральных формулировках. Не стоит заполнять каждую тишину словами. Мужчине нужно время, чтобы обработать сказанное.

«Говорите от себя. Это значит не рассказывать, что делает не так партнер, а говорить, что происходит с вами. Вместо „Ты меня обидел“ — „Я обижаюсь“. Вместо „Ты никогда не слушаешь“ — „Мне важно быть услышанной“. Такая смена оптики снижает напряжение. Мужчина не слышит обвинения, он слышит чувства. А чувства не требуют защиты, они требуют внимания», — подытожила эксперт.

