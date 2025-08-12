«Вот это триггернуло!» — Тодоренко подверглась критике за танец в купальнике
Беременная Регина Тодоренко подверглась критике за танец в купальнике
Телеведущая находится уже на седьмом месяце беременности.
Находящаяся на седьмом месяце беременности телеведущая и блогер Регина Тодоренко столкнулась с критикой после танца в купальнике. Об этом она рассказала в соцсетях.
Тодоренко поделилась видео с отдыха, на котором исполнила зажигательный танец на пляже в бикини. Однако видео вызвало шквал недовольства среди некоторых подписчиков.
Многие зрители отметили, что такие танцы неуместны для беременной женщины, и стоит оставлять подобное только для личных моментов с мужем.
«Сейчас нет никаких ценностей. Что раньше было аморально, что сейчас в тренде», «Какая-то страшненькая стала… и раньше была круглой, а сейчас тараканы рулят в голове», — написали подписчики под видео.
Тодоренко была удивлена таким негативом.
«Вот это триггернуло некоторых, не ожидала! С каких это пор милые кривляния, эмоции радости и танцы беременных начали вызывать такую реакцию?» — отреагировала телеведущая.
Регина добавила, что женщине особенно нужна поддержка от других женщин, особенно в таком хрупком состоянии.
«Хорошо, что таких грубых комментариев из 160 всего лишь восемь. Негатив разрушает! Я удивлена, что именно зрелые, умные, опытные женщины (50+) так отреагировали на озорство», — добавила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко рассказала о выборе имени для третьего сына.
