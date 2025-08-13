«Явно не дурак»: Клявер о конкуренции с искусственным интеллектом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Исполнитель рассказал о написании текстов песен при помощи нейросети.

Искусственный интеллект (ИИ) умеет подрожать писателям и поэтам классической литературы. Поэтому при генерации текстов песен может посоревноваться с авторами. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Русское поле» при поддержке «Дорожного радио» рассказал певец Денис Клявер.

Такое мнение исполнитель выразил, отвечая на вопрос о помощи нейросети при создании композиций современными артистами.

«Искусственный интеллект — явно не дурак. И точно в своем арсенале имеет всех великих поэтов и писателей. В этом плане он серьезный конкурент. Пусть это будет хорошая планка для подражания», — поделился певец.

Наибольшую популярность Денис Клявер получил как участник известного дуэта «Чай вдвоем». После распада группы в 2013 году артист начал сольную карьеру.

Тема замены человека искусственным интеллектом в творческой сфере остается актуальной. Ранее и SHAMAN поделился своим отношением к нейросети. Об этом писал 5-tv.ru. Заслуженный артист считает, что с ИИ забавно поиграться.

