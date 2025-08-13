Повторное кипячение воды: как это влияет на здоровье и вкус

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Silas Stein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Опасность может быть как и в самом процессе, так и в качестве жидкости.

Многократное кипячение воды может быть опасным не из-за самого процесса, а из-за качества исходной воды. Об этом Lenta.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам эксперта, если вода соответствует санитарным нормам, повторное кипячение не приводит к образованию вредных веществ. В России качество водопроводной воды регулируется СанПиН, который устанавливает допустимые уровни содержания нитратов, хлора, тяжелых металлов и других веществ.

«Тем не менее, есть определенные физико-химические процессы, которые стоит учитывать. При каждом кипячении часть воды испаряется, а концентрация минеральных солей — таких как кальций и магний — возрастает. Это может привести к образованию накипи, ухудшению вкуса воды и снижению эффективности нагрева», — добавил химик.

Для поддержания хорошего вкуса воды и минимизации накипи, специалист порекомендовал использовать свежую воду для приготовления напитков. Если в чайнике образуется значительный осадок, это может указывать на высокую жесткость воды. В таком случае стоит подумать об установке бытового фильтра с ионообменной смолой или регулярно чистить чайник с помощью лимонной кислоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких количествах безопасно пить квас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX