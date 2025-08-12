Жителей Джуно на Аляске эвакуируют из-за угрозы ледникового паводка

Фото: www.globallookpress.com/Christopher Drost

Прорыв озера у Менденхолла может повторить разрушительное наводнение 2024 года.

Власти города Джуно на Аляске призвали жителей срочно эвакуироваться из районов, расположенных вблизи ледника Менденхолл, из-за угрозы паводка. Об этом сообщил портал Alaska Beacon.

Ледник протяженностью почти 20 километров находится всего в 19 километрах от центра города. В последние дни уровень воды в приледниковом озере начал превышать высоту дамбы, что сигнализирует о возможном прорывном паводке в ближайшие дни.

В 2024 году подобное наводнение уже нанесло значительный ущерб — было повреждено около 290 домов.

Власти предупреждают жителей о высокой вероятности масштабного паводка и рекомендуют добровольно покинуть дома в опасных зонах до нормализации ситуации.

Прорыв ледниковых озер является следствием аномально влажного июля и быстрого таяния, что связывают с изменением климата и глобальным потеплением в Арктическом регионе, который нагревается вдвое быстрее остальных частей планеты.

