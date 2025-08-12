В Финляндии обвинили экипаж танкера в умышленном повреждении подводных кабелей

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Heikki Saukkomaa

Инцидент привел к многомиллионному ущербу и сбоям в энергоснабжении стран Балтии.

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения трем членам экипажа нефтяного танкера Eagle S по делу о повреждении подводных кабелей в Балтийском море в декабре 2024 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

В частности, обвиняются капитан, старший помощник и второй помощник капитана в умышленном причинении крупного ущерба и нарушении коммуникационных систем.

По данным расследования, танкер, вышедший из российского порта Усть-Луга с грузом нефтепродуктов, протащил якорь по морскому дну на расстоянии около 90 километров, что привело к повреждению сразу пяти подводных кабелей. Среди них электрокабель EstLink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, а также несколько кабелей связи, обеспечивающих телекоммуникации между странами Балтии, Финляндией, Германией и Китаем.

Повреждение кабелей вызвало серьезные сбои в энергоснабжении и телекоммуникациях, а ущерб на восстановительные работы оценивается минимум в 60 миллионов евро.

Обвиняемые не признают свою вину и утверждают, что этот инцидент произошел за пределами территориальных вод Финляндии, поэтому, по их мнению, правоохранительные органы страны не имеют юрисдикции по этому делу.

Обвинительное заключение уже передано в окружной суд Хельсинки, который в ближайшее время назначит дату слушаний.

В конце декабря 2024 года финские спецслужбы задержали танкер в международных водах. На его борту находилась команда из более чем 20 человек, в основном граждан Грузии и Индии. Арест был снят только в марте 2025 года, и части экипажа разрешили покинуть страну.

Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство в регионе, поскольку подводные кабели являются критически важной инфраструктурой стран Балтии и Северной Европы. Специалисты отмечают, что, если бы танкер продолжил двигаться по тому же курсу, под угрозой могли оказаться и другие ключевые объекты, включая газопровод Balticconnector.

Ситуация привела к росту тарифов на электроэнергию в странах Балтии и поставила вопрос о необходимости усиления охраны подводной инфраструктуры в регионе.

