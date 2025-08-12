ВС РФ нанесли удары по предприятию ВПК Украины и цехам производства дронов

Российские войска поразили объекты ВПК и цеха по производству дронов ВСУ

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по предприятиям оборонной промышленности и местам хранения беспилотников дальнего действия.

Российская авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса и цехам, где производятся дроны боевиков ВСУ дальнего радиуса действия, сообщает Минобороны РФ.

В сообщении говорится также о поражении складов боеприпасов и центре подготовки боевиков ВСУ.

Ведомство указывает, что удары были нанесены по производственным и складским объектам, а также по пунктам временной дислокации украинских военных и, по их данным, иностранных наемников в 142 районах.

Минобороны подчеркивает комплексный характер ударов с привлечением разных родов войск.

Ранее бойцы ВС РФ подняли флаг над поселком Зеленый Гай в Харьковской области. Российские войска двигаются в сторону Купянска и расширяют полосу безопасности вдоль границы. Недавно также к западу от Донецка российские бойцы взорвали танк ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ФСБ пресекла в Подмосковье покушение на сотрудника Минобороны.

