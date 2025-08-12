Гигантская вращающаяся воронка: над Ладожским озером прошел водяной смерч

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Петербург в это время накрыл сильный град.

Над акваторией Ладожского озера сегодня утром наблюдали редкое и опасное природное явление — мощный смерч. Очевидцы успели заснять гигантскую вращающуюся воронку. Она появилась в центральной части водоема и на берег не вышла.

А в одном из районов Петербурга прошел ливень с градом. Жители в социальных сетях публикуют видео с крупными кусками льда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX