В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

Трагедия произошла ровно 25 лет назад.

Четверть века со дня трагедии. В Петербурге почтили память моряков затонувшей подлодки «Курск». На Серафимовском кладбище прошла панихида по воинам, погибшим в море.

В Петербурге находится самое большое в России захоронение членов экипажа «Курска». Память о героях бережно хранится в морской столице. Помимо мемориала установлены памятные доски, открыты музейные экспозиции.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. На борту подлодки в ходе подготовки к условной атаке взорвалась торпеда. Погибли все 118 членов экипажа.

