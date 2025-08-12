«Наверное, поеду домой»: мигрантам запретили работать курьерами в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Ранее приезжим ограничили работу в такси.

Мигранты теперь не смогут работать курьерами в Петербурге. Ограничения вводят власти города. Авторы законопроекта уверены: эта мера улучшит качество и безопасность услуг. У служб доставки есть время на адаптацию. Чтобы привести кадровые вопросы в порядок, бизнесу дали три месяца. Как нововведения отразятся на ценах и скорости доставки — разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

На парковке у дарксторов все разговоры только о новом законе. Люди в синих, желтых, зеленых куртках дают прогнозы.

«Наверное, я поеду домой. В Туркменистан», — делится один из курьеров.

И это после года работы на благо петербуржцев, жалуется Ислам. Но российского паспорта нет, а значит, либо на Родину, либо искать другое место, где пока мигрантам трудиться можно. Ограничения вводят до конца года: посмотреть, как зарекомендует себя инициатива. Главная задача — повысить качество и безопасность услуг, создать больше рабочих мест для граждан России.

Маленький эксперимент: мы заказали пять доставок подряд. У четверых курьеров российские паспорта. Только один доставщик — сириец. Вообще не говорит по-русски.

«Я должен работать, потому что мне нужно учиться и есть. А зарабатывать в доставке довольно легко. Сейчас я вряд ли найду другую работу, только, может, если когда-то выучу русский язык», — рассказал курьер из Сирии.

Как такой курьер общается с заказчиком, если последний не знает английского — вопрос. Теперь по-русски будут говорить все. Эксперты двояко оценивают нововведение.

«Формально затраты должны на организацию этого процесса в этой ситуации должны возрасти. Какую форму примет этот рост? Может быть, просто цены останутся прежними, но придется дольше ждать доставку», — считает экономист Дмитрий Прокофьев.

Если речь не о фаст-фуде, готовить горячее блюдо надо минимум полчаса. Повар берется за дело, когда курьер еще в пути. Задержка увеличит ожидание для клиента.

«Поскольку в ресторанах есть время обеденное и вечернее, когда пиковый спрос на заказы. В это время будут ситуации, когда просто некому будет осуществить доставку, доставка будет осуществлена не вовремя», — отметил ресторатор Максим Кораблев-Дайсон.

Получив уже холодное вместо горячего, второй раз в этот ресторан клиент не обратится. А ведь вины заведения нет. Будет дефицит курьеров, будут заманивать новых — промоакциями и деньгами. Но платить за это в конечном счете придется нам, потребителям.

«Ситуация может стабилизироваться уже осенью. Очень многие курьеры — это студенты. Они сейчас как в разъезде, уехали на каникулы домой. Вот, например, общежитие „Политеха“, здесь всегда припаркованы машины, в которых лежат курьерские сумки, во дворе стоят арендованные у сервисов доставки велосипеды. Но сейчас их не так много», — отмечает корреспондент.

Плюс зимой наблюдается повышенный интерес к профессии. Людям лень идти по снежной каше за продуктами и едой — коэффициенты для курьеров тоже растут. Возить заказы становится в несколько раз выгоднее.

Работа привлекательная, не исключено, что мигранты начнут получать вид на жительство и будут стремиться работать легально. Авторы закона, конечно, смотрят и на то, как уже показывает себя их еще одно нововведение. В Петербурге две недели как запретили мигрантам работу в такси. А часто люди работают и в такси, и в доставке. Да и владельцы у сервисов одни и те же.

Самый крупный агрегатор, по предварительным данным, не досчитается 40 тысяч сотрудников. В такси цены уже выросли на 15%, стоимость доставки и вовсе может вырасти вдвое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.