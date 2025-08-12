Бывший вице-губернатор Аляски Леман: надеюсь, что РФ и США договорятся

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru

Он рассчитывает, что штат войдет в историю как место, где прошла одна из важнейших встреч современности.

Ожиданиями от встречи с корреспондентом «Известий» поделился бывший вице-губернатор штата Аляска. Лоран Леман рассчитывает, что Аляска войдет в историю как место, где прошла одна из важнейших встреч современности. И надеется, что лидеры договорятся об урегулировании конфликта на Украине.

На то у бывшего вице-губернатора есть свои причины.

«Я горжусь своими русскими корнями, которые переплетаются с коренными народами Аляски — моя семья берет начало от русских переселенцев. И именно из-за русской крови я особенно остро переживаю этот конфликт. И сейчас, когда Аляска в центре внимания, я очень надеюсь на прекращения огня, дальнейшее урегулирование и мирное соглашение», — отметил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лерман.

