Подросток не справился с управлением самокатом и погиб под колесами автобуса

Несовершеннолетний взял транспортное средство в аренду через чужой аккаунт и катался на нем вместе с другом.

Трагедия в Москве. Подросток погиб, упав с электросамоката под колеса автобуса.

Страшная авария произошла на западе столицы. Двое несовершеннолетних взяли транспортное средство в аренду через чужой аккаунт. В какой-то момент они не справились с управлением и оказались на проезжей части. От полученных травм один из мальчиков скончался на месте. Второй сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель автобуса не заметил ДТП и уехал с места происшествия. Его уже задержали.

