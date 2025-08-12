The Telegraph: Киев может отказаться от потерянных территорий

The Telegraph сообщает, что Киев может пойти на такой шаг ради прекращения боевых действий.

Украинское руководство рассматривает вариант прекращения огня с уступкой контролируемых ранее территорий в обмен на гарантии безопасности. В качестве условий для такого соглашения The Telegraph называет поставки оружия и ясную перспективу движения к членству в НАТО, которые, по мнению некоторых аналитиков, могли бы компенсировать территориальные потери.

Авторы материала отмечают серьезное правовое препятствие — Конституция Украины не позволяет президенту передавать территории без всенародного референдума, поэтому нелегитимному Владимиру Зеленскому придется искать политические ухищрения и широкую поддержку внутри страны.

В понедельник, 11 августа, Дональд Трамп раскритиковал заявления украинского лидера о необходимости конституционного одобрения и сослался на опросы, согласно которым 88% украинцев якобы поддерживают мирное соглашение с Россией.

Пентагон также допускает вариант взаимных уступок. По словам Пита Хегсета, любые мирные формулы могут включать территориальные обмены, однако такие решения вряд ли устроят все стороны одновременно. В итоге ключевыми останутся гарантия безопасности, внутренняя легитимность и международная поддержка, без которых компромисс рискует оказаться недолговечным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что западная пресса пугает киевский режим перед встречей Путина и Трампа.

