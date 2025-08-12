Включено не все: Турция предлагает распрощаться со шведским столом в отелях

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Правительство рассматривает замену all inclusive на систему заказа чтобы уменьшить пищевые потери.

Власти Турции, по данным газеты Sabah, обсуждают отказ от привычного шведского стола в отелях и ресторанах и переход к формату заказа по выбору, чтобы гости брали только то, что собираются съесть.

Доклад по этой инициативе готовит совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и планируется представить его в течение двух месяцев.

Причина проста и наглядна — в стране ежегодно выбрасывается примерно 23 миллиона тонн продуктов, при этом 35 процентов из них даже не используются при приготовлении пищи. Больше всего теряются фрукты, овощи и хлеб: ежегодно утилизируется около четырех миллиардов 380 миллионов буханок хлеба, а на каждого человека приходится в среднем 102 килограмма выброшенной еды. Эксперты отмечают, что уже сокращение отходов на пять процентов может принести экономию в десятки миллиардов лир.

Возможные препятствия к нововведению политические и экономические. Отели опасаются потерять клиентов, привыкших к формату «все включено», а туристическая отрасль будет адаптироваться к новым стандартам обслуживания. Однако инициатива может стать значимым шагом в борьбе с продовольственными потерями и поддержке устойчивого туризма. Российским туристам остается лишь уповать на то, что инициатива не найдет отклика у властей Турции.

