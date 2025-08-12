Деньги не компенсируют риск: названы самые опасные профессии в России и мире

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Официальный рейтинг по риску для жизни и здоровья.

По данным Росстата, в 2024 году на рабочих местах в России погибло 1138 человек, что подчеркивает остроту проблем охраны труда.

Эксперт Дмитрий Трепольский в интервью Газета.ру выделил перечень профессий с наибольшим риском и привел сопутствующие зарплатные данные и коэффициенты смертности.

Лидеры списка — шахтеры, чья работа связана с обрушениями, взрывами и отравлениями. Средняя зарплата в отрасли — около 65 000 рублей в месяц.

На втором месте пожарные — риски ожогов и отравления дымом. В 2024 году произошло более 13 000 пожаров, в них погибло 1 500 человек. Средняя зарплата — примерно 41 000 рублей.

Третью позицию занимают рыбаки, для которых опасность утоплений и аварий особенно высока: коэффициент смертности 21,7 на 100 000 человек, зарплата в среднем около 156 000 рублей. Строители и спасатели тоже входят в топ‑риска: строительный сектор показывает значимые показатели травматизма, средняя оплата труда около 135 000 рублей, у спасателей — около 48 000 рублей и коэффициент смертности 1,17 на 100 000.

Ситуация требует усиления мер безопасности, контроля соблюдения норм и инвестиций в обучение и технику. Повышение окладов само по себе не компенсирует риски, пока не будут системно снижены причины несчастных случаев.

