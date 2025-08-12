В Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

У современных детей очень большая нагрузка, что сказывается на их здоровье.

В Государственной Думе предложили изменить подход к домашним заданиям в школах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Вопрос о реформировании системы домашних заданий для школьников сейчас очень актуален, отметил Володин. Это связано с двумя факторами. Во-первых, из-за усложнения программы дети перегружены, что отмечают и родители, и педагоги. В среднем школьники за учебой проводят от восьми до десяти часов в день, не считая дополнительные секции. Все это сказывается на здоровье нового поколения.

«Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, ее необходимо снижать», — написал председатель Госдумы.

Во-вторых, ученики часто подходят к выполнению домашних заданий формально. Например, прибегают к помощи ИИ, другим программам или смотрят готовые ответы в интернете, подчеркнул Володин. Ранее он предлагал на своем канале обсудить возможность полноценной отмены домашних заданий.

Позже председатель Госдумы отметил, что все же необходимо сохранить домашние задания. Это нужно для того, чтобы дети могли закрепить материал, развить навыки творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа.

Володин отметил, что все выдвинутые изменения будут основываться на высказанных мнениях и предложениях.

