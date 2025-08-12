Хегсет допустил, что для мира на Украине потребуются уступки

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMediaм

Глава Пентагона заявил, что соглашение может включать территориальные обмены и не устроит обе стороны.

Глава Пентагона Пит Хегсет 11 августа в интервью Fox News заявил, что варианты мирного урегулирования конфликта на Украине могут потребовать взаимных уступок, включая возможный обмен территориями, при этом итоговое соглашение вряд ли обрадует всех участников.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», — заявил он.

Хегсет отметил, что сам не обеспокоен идеей территориальных обменов как способом урегулирования и возлагает ответственность за эскалацию не на нынешнего президента США, а на, по его словам, слабость предыдущих администраций — Обамы и Байдена. Такой комментарий прозвучал на фоне обсуждений возможных дипломатических шагов по прекращению боевых действий.

В тот же день министр обороны сообщил, что может принять участие во встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, если позволит рабочий график. Трамп ранее анонсировал проведение переговоров с Путиным на Аляске 15 августа, добавив, что подробности будут объявлены позднее.

Официальный помощник российского президента Юрий Ушаков посчитал выбор места логичным, подчеркнув пересечение в регионе экономических интересов, а бывший вице‑губернатор Аляски Лорен Леман отметил стратегическое значение этого региона для переговоров.

