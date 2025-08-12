Фото: © РИА Новости

В МИД РФ запустили новый раздел для фиксации примеров использования «языка ненависти».

Россия формирует и развивает новые инструменты для опровержения недостоверной информации в условиях информационного противостояния с западными государствами. Об этом сообщает изданию «Эксперт» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, в России успешно действует механизм оперативного реагирования на фейки, который включает опровержения, разбор публикаций и контртезисы. Недостоверные материалы западных СМИ, по ее словам, фиксируются и сохраняются, поскольку онлайн-пространство подвергается цензурированию и удалению данных.

Захарова рассказала, что на сайте МИД появился раздел с примерами использования западными странами «языка ненависти». Она подчеркнула, что в борьбе с фейками важную роль играют гражданское общество и экспертные организации, в том числе созданная в 2023 году в Москве ассоциация Global Factchecking Network.

Она также обвинила западные государства в переписывании истории и подмене фактов, приведя в пример фильм «Настоящая боль», а также уничтожение памятников и подделку архивов с помощью ИИ-технологий.

