Звездный дождь: увидеть Персеиды можно будет в небе над Россией
Наблюдать Персеиды можно будет над многими регионами России
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Пик активности метеорного потока ожидается в одиннадцать вечера по московскому времени.
Фейерверк из Персеид можно будет увидеть сегодня ночью в небе над многими регионами России. Пик активности метеорного потока ожидается в одиннадцать вечера по московскому времени.
Вспышки падающих звезд, сияющих зеленым светом, каждый год в это время расцвечивают небо над Северным полушарием. Вот только помешать захватывающему зрелищу может Луна, которая сейчас слишком ярко отражает свет.
