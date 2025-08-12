ФНС вскрыла схемы уклонения от налогов в агентствах по подбору персонала

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Кадровики использовали многочисленные фирмы-однодневки, между которыми перекидывали сотрудники.

Агентства по подбору персонала для торговых сетей и других крупных российских работодателей использовали схемы уклонения от налогов на миллиарды рублей.

По данным ФНС, кадровики задействовали десятки фирм-однодневок, связанных с одними и теми же людьми. Персонал перекидывался из одной такой компании в другую — для экономии и получения необоснованных налоговых вычетов.

Причем многие сотрудники даже не понимали, что оформлялись в другие юрлица, где нет соцпакета, как у добросовестных работодателей. Заложниками подобной схемы стали вахтовики, охранники, кассиры и работники складов.

