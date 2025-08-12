Российские пловцы привезли из Аргентины 24 золотые медали

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Наша сборная заняла второе место в медальном зачете на Кубке мира по зимнему плаванию.

Триумфальное возвращение на Родину. Этим утром в Москву прилетели наши пловцы. На Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине они завоевали 24 золотые медали. Заплывы проходили в экстремальных условиях — рядом с ледником, где температура воды не превышает двух градусов. В столичном аэропорту россиян встречал и корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Около получаса назад рейс с нашими спортсменами приземлился здесь, в аэропорту Домодедово. Сразу семеро членов сборной России по зимнему плаванию на борту — победители и участники Кубка мира. Сейчас они проходят таможню, пограничный контроль и уже совсем скоро выйдут к нам, чтобы поделиться своими первыми впечатлениями», — отметил корреспондент.

Здесь, в зоне прилета, уже ждут родственники и друзья с букетами и подарками.

38 медалей: 24 золотых, семь серебряных и семь бронзовых. Россия заняла второе место в медальном зачете после хозяев соревнований. Пожалуй, самый яркий старт — комбинированная эстафета 4 по 50. Уверенная победа нашей сборной.

Кубок мира по зимнему плаванию проходил в Аргентине, в водах ледника Перито-Морено на территории национального парка провинции Санта-Крус. Температура воды в озере Архентино, где выступали спортсмены, была не больше двух градусов, и это главное условие соревнований.

Главная героиня нашей сборной — Елена Куликова. К экстремальным условиям она готовилась в горных водах Алтая. Своему мужу Дмитрию из Аргентины Елена записывала видео. Он был первым, кто узнавал о результатах нашей команды.

«Я боялся вообще, чтобы она там не заболела, потому что в первый день она приехала, а у них там, получается, было три заплыва. Я видел, как она зимой плавала, насколько это тяжело», — поделился Дмитрий Куликов.

Российская сборная на этих соревнованиях выступала с флагом и гимном. Это помогало, говорят они. На церемонии награждения гордо поднимали триколор.

Впереди долгожданный отпуск, а затем — подготовка к следующим международным стартам.

