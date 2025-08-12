Грозит три года тюрьмы: велокурьер сбил ребенка в Новосибирске

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Мальчика госпитализировали с травмой головы.

Три года заключения может грозить курьеру, который сбил ребенка во дворе Новосибирска.

Сотрудник службы доставки так торопился, что не сбавил скорость около детской площадки, где мальчик катался на самокате. В итоге они столкнулись.

Мальчик жив, его госпитализировали с травмой головы. Другие детали выясняют полицейские.

