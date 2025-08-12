The Spectator: Трамп может принять все условия России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению ряда изданий, американский президент крайне недоволен Зеленским и может принять все условия российского лидера.

Чем ближе встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, тем более мрачные перспективы рисует киевскому режиму западная пресса.

Например, британский The Spectator допускает, что Трамп может принять все условия России — ради арктической сделки с Москвой. В этом регионе сосредоточены огромные ресурсы. И половину из них контролирует наша страна.

А французская Le Figaro в заголовок выносит крайнее недовольство Трампа Зеленским за его нежелание обсуждать территориальные уступки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.