СБУ объявила в розыск депутата и певца Дениса Майданова

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Служба безопасности Украины внесла депутата Государственной думы Российской Федерациии и исполнителя Дениса Майданова в розыскную базу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского ведомства.

Согласно информации, Майданов разыскивается с апреля 2022 года. Ему предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Отмечается, что парламентарий относится к категории лиц, приговоренных к лишению свободы.

Кроме того, за поездки в Крым и поддержку России в 2017 году его внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.

Накануне, 11 августа, СБУ также объявила в розыск депутата Госдумы Светлану Журову, которую обвинили в аналогичных действиях. Она, как и Майданов, была внесена в списки «Миротворца» в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.