Силы ПВО РФ уничтожили 25 украинских дронов над регионами страны

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников.

В ночь с 11 на 12 августа силы противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 22 дрона, еще три беспилотника сбили над Ставропольским краем.

В Министерстве обороны Российской Федерации 11 августа заявили, что системы противовоздушной обороны успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в небе над Оренбургской и Самарской областями.

Операции по ликвидации дронов проводились в период с 14:50 до 17:10 по московскому времени. Все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ночь с 10 на 11 августа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов боевиков ВСУ самолетного типа. Всего было уничтожено 32 БПЛА.

