Последствия для всего организма: какие болезни могут разрушить зубы

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наивно полагать, что кариес — только эстетическая проблема. Небольшая травма в полости рта способна спровоцировать куда более серьезные осложнения.

Кариес, периодонтит, пульпит и другие стоматологические заболевания приносят много бед, и речь не только о темных пятнах на зубах или боли. Все эти проблемы могут стать источником инфекции, которая со временем распространится по всему телу. Об этом журналистам aif.ru рассказала стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди.

Как отметила врач, в первую очередь может пострадать иммунитет. Слизистая оболочка рта служит барьером для патогенных организмов, при травмировании она может пропустить внутрь организма возбудитель инфекции — под угрозой оказываются внутренние органы. Слюна тоже является своеобразным антисептиком, и если ее выработка снижается, снижается и степень защиты. Кроме того, существует парадокс: борьба иммунитета с кариесом приводит к выработке вредных кислот, способных еще больше повредить зубы.

Стоматологические заболевания часто сопровождаются болью, пережевывать пищу становится труднее. Крупные куски нагружают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), еда плохо усваивается, и организм не получает необходимые полезные вещества. Итог — язва, гастрит, анемия. Также запущенные проблемы ротовой полости поставляют в кровь бактерии, вызывают воспаления, тромбы, а следом инсульт, инфаркт и другие сердечные недуги.

Воспаление во рту — прямой путь к лор-заболеваниям, таким как гайморит. Помимо прочего, тройничный нерв иннервирует зубы верхней и нижней челюстей поэтому разрушенные зубы могут повлиять и на нервную систему, головной мозг. Связь непросто обнаружить, ее показывает только рентген.

И в заключение: больные зубы — это проблемы с кожей. Зуб с воспалением периодонта ведет к экземам или свищевым ходам.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как по состоянию языка оценить состояние здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.