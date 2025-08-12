Экс-помощник Буша-младшего Грэм: лишних людей на переговорах Путина и Трампа не будет
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Аналитик предположил, где состоится вторая встреча президентов.
Вторая встреча лидеров РФ и США должна состояться в России, а именно на Чукотке. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал Томас Грэм, бывший помощник Джорджа Буша-младшего.
Рассуждая о грядущих переговорах на Аляске, он выразил уверенность, что Путин и Трамп не допустят на нее лишних людей.
При этом, аналитик призвал услышать российского президента и всерьез обсудить расширение НАТО на восток.
