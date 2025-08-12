Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях

Фото, видео: 5-tv.ru

По словам чиновника, в краях, где он вырос, до сих пор сохранились следы русской культуры.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют особое значение лично для вице-губернатора штата Лорана Лемана. В интервью 5-tv.ru чиновник признался, что имеет кровную связь с РФ. У него русские корни.

«Моя семья берет начало от русских колонистов в Америке. В нашей семейной истории сохранились сведения о браке в 1798 году между русским по имени Ефим Расторгуев и местной алутиикской женщиной (коренной жительницей Аляски. — Прим. ред.) по имени Аграфена. Я являюсь их потомком. В поселке Нинилчик, где я вырос, до сих пор сохранились следы той культуры — в языке и обычаях, все еще заметно русское влияние», — подчеркнул он.

Согласно данным в открытых источниках, Леман родился в городе Помоне, штат Калифорния, а вырос в Нинилчике (по-другому — Нинильчик. — Прим. ред.). Его русскоязычная семья состояла из алутиикцев, русских креолов и поляков по происхождению. Они были профессиональными рыбаками.

Будущий политик сначала работал на семейной лососевой ферме в Кук-Инлет. Школу окончил в Нинилчике, получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Университете штата Орегон и степень магистра в области гражданского/экологического строительства в Стэнфордский университете.

Политическая карьера Лемана началась со вступления в Республиканскую партию на Аляске. В 1988-м избран в Палату представителей штата Аляска от округа Уэст-Анкоридж, в 1992-м — представителем северо-западной части Анкориджа в Сенате штата. В 2002 году стал первым представителем коренных жителей Аляски, избранным на государственную должность, заняв пост вице-губернатора.

