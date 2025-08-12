Язык на беззвучный: звезды на синей дорожке сериала «Дыши»

Синий мотив — блок на чувства, активировал в сердцах наших звезд знойное нежелание говорить или же, наоборот, удушающее желание молчать… Ведь есть о чем!

На Арбатской площади в кинотеатре «Художественный» состоялась самая загадочная премьера. Звезды сериала «Дыши», словно врача, боялись ступить на синий ковер бесед с милыми журналистами, а представителям СМИ пришлось на родных грядках вообразить себя в диких «полях» — в погоне за эксклюзивами.

Пили когда-то игристое с больничным мотивом? Светский раут в честь премьеры заставил задуматься о том, где же та тонкая грань между законом и новыми жизнями, ведь род дом, оказалось, не такое светлое место. Это смело! И открыть свою душу смог не каждый!

«Получилось остро и социально! До сих пор же расследуют дело двух акушерок, помните?» — из рассуждений режиссера.

Почему Сергей Романович все еще не с нами, какой деликатес может преподнести Сабина Ахметова, как Лев Зулькарнаев ушел от фингалов, что значит смех Лизы Шакиры и многое другое, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.