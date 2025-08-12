Язык на беззвучный: звезды на синей дорожке сериала «Дыши»
Синий мотив — блок на чувства, активировал в сердцах наших звезд знойное нежелание говорить или же, наоборот, удушающее желание молчать… Ведь есть о чем!
На Арбатской площади в кинотеатре «Художественный» состоялась самая загадочная премьера. Звезды сериала «Дыши», словно врача, боялись ступить на синий ковер бесед с милыми журналистами, а представителям СМИ пришлось на родных грядках вообразить себя в диких «полях» — в погоне за эксклюзивами.
Пили когда-то игристое с больничным мотивом? Светский раут в честь премьеры заставил задуматься о том, где же та тонкая грань между законом и новыми жизнями, ведь род дом, оказалось, не такое светлое место. Это смело! И открыть свою душу смог не каждый!
«Получилось остро и социально! До сих пор же расследуют дело двух акушерок, помните?» — из рассуждений режиссера.
Почему Сергей Романович все еще не с нами, какой деликатес может преподнести Сабина Ахметова, как Лев Зулькарнаев ушел от фингалов, что значит смех Лизы Шакиры и многое другое, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Зоя Бербер не стала скрывать свое амплуа «Я же мать». Актрису быстро рассекретили. Но, правда, образ немного мутировал в сторону «Я же работаю».
Маша Кошина, как тот самый элемент для зависти и триггер всех «чикуль». Так смело появляться на раутах без макияжа и пестрого наряда — респект. Ох, и к чему приходится прибегать, чтобы в XXI веке тебя заметили…
Лиза Шакира произносит демонстративное «ха-ха», думая, что после «Контейнера» никто не снимет занавес с родильных домов. Но на премьере «Дыши» придется поймать «дзен» и «принятие»…
Чай, не Франция за окном! Лев Зулькарнаев демонстрирует на ковровой «дороге» резкое похолодание на улицах Москвы, либо же просто перехитрил всех фотографов, которые не подгадали со светом и единственный получился без фингалов…
Режиссер «Дыши» Анна Кузнецова, как маленький бриллиант — сам в руку не попадет и без огранки не заметен. Но очень ценный представитель! Поймав ее, удалось много узнать про акушерство, суды, насилие над роженицами и услышать главное — желание бороться и защищать!
Кажется, даже хоть одно слово от Сабины Ахмедовой станет деликатесом на ковровой дорожке. Актриса красиво молчит, что разъяряет резкое желание попросить ее передохнуть с паузами. Мы проголодались.
Максим Стоянов и Виктория Корлякова — двое неуловимых. То, как пара брутально обыгрывает образы, конечно, восхищает сильно, но еще хотелось бы более длительного пребывания Максима и Виктории на светской исповеди перед микрофонами.
Сергей Романович — «пуля», которая пролетает над всеми шумными раутами и длинными коврами. Среди нас, но не с нами. Ну что же… затишье, часто, перед бурей!
Дарья Верещагина и Екатерина Чаннова — единственные, кто добавил в свои наряды хоть что-то тематическое к появлению перед фотокамерами. У Дарьи главная роль в сериале, так что они просто не могли иначе. Премьера, считайте, та же выписка…
Телеведущий Константин Кожевников будто бы сошел с экранов блокбастера. Либо же это оборонительный наряд против острых тем и двойных вопросов? Хотя, кажется, Кожевников просто устал от всего этого светского общества и в предвкушении обыкновенного человеческого отдыха!
