На Камчатке ОПГ заработала 161 миллион рублей на незаконных азартных играх

Краевая прокуратура направила уголовное дело в суд, фигурантам предъявлены обвинения.

В Камчатском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной игорной деятельности. Утверждено обвинительное заключение в отношении трех местных жителей. Им предъявлены серьезные обвинения согласно статьям 171.2, 174.1 и 210 Уголовного кодекса (УК) РФ — организация и проведение азартных игр, отмывание денег и создание преступного сообщества.

По версии следствия, в 2023-2024 годах шестеро мужчин и две женщины создали «бизнес». Они арендовали три нежилых помещения в городах Петропавловске-Камчатском и Елизове и обустроили в них игровые залы — привезли столы, компьютерную технику для игры в интернет-казино и нашли первых «клиентов». Брали с них деньги за свои услуги, много денег.

«Сумма преступного дохода превысила 161 миллион рублей. В ходе следственных действий правоохранителями изъято 32 компьютера. На имущество фигурантов наложен арест», — сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Трое фигурантов получили свои обвинительные заключения, еще пятеро ждут — уголовные дела рассматриваются судом.

