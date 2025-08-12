Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Поврежден также служебный автомобиль.

Два сотрудника скорой помощи погибли, еще двое пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава Администрации городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии. Вследствие удара БПЛА ВФУ в центре Горловки поврежден автомобиль скорой медицинской помощи», — добавил чиновник.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, отметил губернатор региона. Также уточняется, что силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА.

