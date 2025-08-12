Расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от дронов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские зенитчики несут постоянное боевое дежурство на передовой.

Российские зенитчики из расчета ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Центр» осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

За один боевой выезд наших зенитчиков было уничтожено четыре цели. В ходе проведения специальной военной операции расчеты «Тора» несут постоянное боевое дежурство на передовой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.