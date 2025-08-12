Кто виноват и что делать: попытка наказать подростков за воровство может закончиться тюрьмой для бизнесмена в Чувашии

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Предприниматель заставил подростков умыться зеленкой на камеру.

Попытка наказать подростков за воровство может закончиться реальным сроком для бизнесмена из Чувашии. Все началось с пары украденных на рынке мандаринов. Но довольно быстро переросло в настоящий триллер с похищением и издевательствами. И, кажется, это тот самый случай, когда никакие извинения не помогут. Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко расскажет, почему.

Кадры, которые повергли в шок всю страну. Торговец фруктами в качестве воспитательной меры заставил двух подростков умываться… зеленкой. Напуганным детям ничего не остается, как покорно выполнять приказ чужого мужчины.

44-летний Альберт Бальбеков и место выбрал устрашающее — кладбище за городом. А все из-за двух украденных мандаринов. У Бальбекова своя торговая точка на рынке. Оттуда юные воришки и попытались стащить фрукты. В разговоре с нами предприниматель пожаловался, что он уже не первый раз ловит именно этих детей — брата и сестру — на воровстве. И вот в конце концов не сдержался.

«Его неоднократно ловили. И продавцы, и бабушка. И ругали, и отчитывали. Ну, неблагополучная семья. Мать пьющая…» — заявляет предприниматель Альберт Бальбеков.

Известно, что дети действительно воспитываются мамой и бабушкой. Мы узнали, чем занимаются органы опеки.

«В первую очередь оказываем психологическую помощь. Семье поддержку оказываем. Нормально чувствуют. Они пришли в себя», — говорит Нина Степанова, заместитель главы города по социальным вопросам.

После того как скандальное видео разлетелось по соцсетям и посыпались гневные комментарии, бизнесмен стал оправдываться, мол, не хотел поступать так жестоко. Но кадры выложила в интернет его жена, то есть в семье считали, что это нормальный метод воспитания.

«Я уже себя проклинаю… У меня у самого четверо детей», — признавался предприниматель.

И действительно, по версии местной газеты, Альберт Бальбеков — отец года, в буквальном смысле. Теперь же примерный семьянин — фигурант дела о похищении человека. Местные жители именно этого и добивались. Многие не оценили методы воспитания предпринимателя.

«Судя по тому, что произошло, мне кажется… У взрослого мужчины такого не должно быть», — отмечает местная жительница Татьяна Ковальчук.

«Надо быть добрее к детям. Я слышала семья не полная. На бабушке они. Поэтому надо было просто поговорить», — считает местная жительница Татьяна Жиринова.

А вот малолетние воришки наказания не понесут.

«Несовершеннолетних, в целом, привлекают за кражу, но при наступлении определенного возраста. То есть 16 лет. В этой истории дети не достигли этого возраста. Поэтому их не привлекают», — отмечает юрист Ольга Немцева.

Желание преподнести им урок может обойтись обидчику слишком дорого — бизнесмену грозит 12 лет заключения.

