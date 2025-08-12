В России вводится туристический реестр

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Отели и базы отдыха должны легализовать свою деятельность до 1 сентября.

Прибавить в цене могут отели по всей стране. Это связано с появлением 1 сентября так называемого единого реестра гостиниц. Он нужен для того, чтобы путешественники получали все заявленные на сайтах услуги и могли быть уверенными, что количество звезд действительно отражает уровень заведения. А вот что касается повышения цен, создатели реестра уверяют, что туристы его даже не заметят. Все проверил корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Это своего рода анкета с полными и достоверными данными о гостинице, кемпинге, санатории или базе отдыха. Где находится, какие номера, чем оснащены, вплоть до аптечки и тонометра. Объем формуляра только кажется большим, со всеми документами под рукой, отельер Вадим Ганичев справился с задачей за 30 минут.

«Нахождение в реестре для средств размещения — возможность повысить степень доверия гостей, то есть это своего рода знак качества, говорящий о том, что мы существуем, мы реальны, мы открыты, прозрачны, мы ведем деятельность в соответствии с нормативами и требованиями», — говорит Вадим Ганичев, управляющий капсульным отелем.

После первого этапа — так называемой самооценки — идет второй, подтверждение звездности. Чтобы гость точно знал, что, к примеру, трехзвездочный отель соответствует предъявляемым требованиям и его не разместят в сарае повышенной комфортности.

«Для того чтобы соответствовать требованиям государства и гостевому дому, и отелю, и санаторию нужно много что приводить в порядок. Уже не получится работать по принципу „и так сойдет“. Нужно вложиться в комфорт, в безопасность, в пожарную безопасность», — перечислил Дмитрий Богданов, председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС.

Пока этого, мягко говоря, не хватает. Случаев несоответствия фотографий на сайте и реальной обстановки полно. Наша съемочная группа сняла номер в гостевом доме Петербурга, который пестрит отзывами с одной звездой. Вот как выглядят апартаменты на снимках: чисто, ухоженно и уютно. На самом деле гости получают другое…

Таких разочарований, по задумке, станет меньше. А если кто-то из отельеров захочет остаться в тени — с поиском постояльцев возникнут проблемы. Популярные агрегаторы не смогут работать с теми, кого нет в реестре. У туриста просто не будет возможности выбрать отель, не прошедший проверку. Вопреки опасениям, на цены и предложение это повлиять никак не должно, уверяют эксперты.

«Если мы посмотрим на саму по себе процедуру самооценки, то она бесплатна для отелей. Для тех отелей, которые получают звезды, классификация выдается сроком на три года… Это прибавляет к себестоимости номера в сутки от десяти до 20 копеек», — отмечает Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.

Посмотреть, какие гостиницы попали в реестр, можно на сайте Национальной системы аккредитации. На момент выпуска сюжета их более 28 тысяч. Здесь можно отфильтровать интересующий вас отель по регионам, звездности, типу и другим критериям.

Если до 1 сентября место размещения не успеет пройти аккредитацию для включения в реестр, то принимать постояльцев будет уже незаконно.

И тут последует наказание в виде штрафов от 300 до 450 тысяч рублей, за повторное нарушение будут брать уже процент с оборота компании — совсем другие деньги. Туристы, которые выкупили номер до 1 сентября, с заселением после этой даты, могут не переживать — услуги окажут. Даже если гостиница не попадет в реестр. Но чтобы не допустить такой неприятной ситуации — у бизнеса есть три недели.

